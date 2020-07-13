حليمة بولند ترد على تورطها في قضية من العيار الثقيل

13 يوليه 2020 - 07:27 م

ردت الإعلامية الكويتية ?حليمة بولند?، على الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتورط في قضية كبيرة واتهامها بتجارة الأعضاء البشرية والسلاح.

ونفت"بولند" على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأنباء، مشيرة إلى أنه عار عن الصحة وليس إلا إشاعة مغرضة لا حقيقة لها.

وكانت تحدثت حليمة بولند مؤخرا عن العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلقاً بها كثيراً، كاشفة انه كان كريما وحنونا معها.