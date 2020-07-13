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"أورتيجا" يعلن انفصاله فنيًا عن "أوكا"

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أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا

محمد فضل

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أعلن المطرب الشعبي ?أورتيجا? إنفصاله فنياً عن المطرب الشعبي أوكا، وذلك بعد حوالي الـ10 سنوات على عملهما معاً.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أوضح فيه الموضوع، قائلاً:"بخصوص "أوكا وأورتيجا" علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت أنتوا ليه مبقتوش مع بعض أنتوا متخانقين، طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده مش عارف أرد أقولكم إيه كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها، أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا".

تابع: "أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشة مع بعض فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر، ونتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول، خالص يا جماعة إحنا كل القصة أن أوكا بقى لوحده وأورتيجا بقى لوحده وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وفي شغله ويبقى أحسن حد في الدنيا وبتمنى لنفسي أنا كمان ربنا يرزقنا احنا الاتنين ويوفقنا".

وأضاف: "ودايما أوكا وأورتيجا اسمهم مرتبط ببعض مش علشان شغل علشان إحنا من قبل الشغل في حاجات كتير أوي مع بعض، بتمناله وبتمنالي التوفيق وربنا يرزقنا إحنا الاتنين، وياريت يكون الخبر ميزعلش حد، هو الموضوع باين بس أنتوا بتقولوا كلام غلط".

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هام ! لمن يهمه الامر

A post shared by Oka Wi Ortega | اوكا و اورتيجا (@okawiortega_official) on


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