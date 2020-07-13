» مفاجأة.. محمد النني يعود إلى أرسنال الإنجليزي

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النني

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محمد النني

أرسنال الإنجليزي

بشكتاش التركي

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش والمعار من أرسنال، سيعود إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الجاري مباشرةً.

ووفقًا لما ذكرته قناة "تي في بو سبور" التركية، فإن بشكتاش لا ينوي شراء أو تجديد استعارته للنني بعد انتهاء الموسم الجاري، بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وسبق لتقارير صحفية تركية، أن أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة مبدئية لاستمرار النني مع بشكتاش، إلا أن القناة التركية نفت الأمر بشكل قاطع، وفقًا لمصادر خاصة بها.

ويلعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من أرسنال منذ بداية الموسم الجاري، على أن تنتهي فترة إعارته بعد المباريات المتبقية من الدوري التركي.

الجدير بالذكر أن عددا من الأزمات نشبت بين النني وإدارة بشكتاش بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية خلال الأشهر القليلة الماضية.


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