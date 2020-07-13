انتهاء المفاوضات.. "الري"تكشف نتائج مباحثات سد النهضة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا حول آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بشأن ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت الوزارة، أن اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعاً للساده وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على رفع كل دولة تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة.