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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين

عرب وعالم

الذهب
الذهب

الطيب حسين

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 800 جنيه، وكان قد سجل نفس السعر الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

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