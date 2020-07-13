  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:08 ص
Advertisements
بحث متقدم
محطة غاز

الفوائد الاقتصادية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

شكري

وزير الخارجية يعلن مصير مفاوضات سد إثيوبيا

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

طريق المفاوضات مع إثيوبيا ليس مسدودًا

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

"علام" عن استمرار خلافات السد:"إثيوبيا تمارس البلطجة"

وزيرة الصحة

لأول مرة.. «الصحة»: تكشف انخفاضًا كبيرًا في عدد وفيات كورونا

الطقس

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

سد النهضة

انتهاء المفاوضات.. "الري"تكشف نتائج مباحثات سد النهضة

سيارات

الحكومة تقرر تحويل هذه السيارات إلى خردة

«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

علماء يحددون موعد كارثة وقعت من قبل منذ 3.3 مليون سنة

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس

#

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا

#

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

#

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
الإسكندرية 30 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 32 23
بلطيم 31 24
مطروح 28 22
السلوم 32 20
سيوة 36 21
بورسعيد 32 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 37 23
العريش 32 22
رفح 32 21
راس سدر 37 25
نخل 37 19
نويبع 37 28
طابا 36 25
كاترين 33 17
الطور 33 25
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 39 25
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 29
إدفو 41 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 37 29
أبورماد 38 28
حلايب 33 30
راس حدربة 33 29


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة
» أول تعليق من والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية
» والد قتيل المعادي يُفجر مفاجأة جديدة في قضية نجله
» "خليل" يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش
» ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين
» إيبولا يفتك بالكونغو الديمقراطية
» 25 وفاة فقط بكورونا في فرنسا
» 13 مليون إصابة بكورونا حول العالم
» مفاجأة.. محمد النني يعود إلى أرسنال الإنجليزي
» "الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية
» الأمن يلقي القبض على قاتل أباه بالسكين في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية