  • الثلاثاء 14 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:09 ص
Advertisements
بحث متقدم
محطة غاز

الفوائد الاقتصادية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

شكري

وزير الخارجية يعلن مصير مفاوضات سد إثيوبيا

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق

طريق المفاوضات مع إثيوبيا ليس مسدودًا

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

"علام" عن استمرار خلافات السد:"إثيوبيا تمارس البلطجة"

وزيرة الصحة

لأول مرة.. «الصحة»: تكشف انخفاضًا كبيرًا في عدد وفيات كورونا

الطقس

مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس الغد

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

سد النهضة

انتهاء المفاوضات.. "الري"تكشف نتائج مباحثات سد النهضة

سيارات

الحكومة تقرر تحويل هذه السيارات إلى خردة

«ناسا» تحذر: جسم فضائي عملاق قد يدمر الأرض غدًا

علماء يحددون موعد كارثة وقعت من قبل منذ 3.3 مليون سنة

أول تعليق من والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية

آخر الأخبار

أطفال غزة يطلقون طائرات ورقية إحياءً لذكرى "تسونامي اليابان"
أطفال غزة يطلقون طائرات ورقية إحياءً لذكرى "تسونامي اليابان"

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من التعليم عن تسريب امتحانات الكيمياء والجغرافيا

#

أول تعليق من "الجبلاية" على أزمة نادى القرن

#

أول تعليق من النواب على إصابة 3 من أعضائه

#

أول تعليق من "وردة" بعد الإطاحة به من "لاريسا"

قال محمد سليمان، والد الطفل المتوفى بعدما سقط من أعلى سطح المنزل بسبب طائرة ورقية، إنه بعد فترة استمرت أربعة أشهر من الحفاظ على نجله المتوفى وعدم إخراجه من المنزل بسبب جائحة كورونا، طلب ابنه منه الخروج للعب مع أصدقائه، وتابع:"سمحت ليه لأنه قال لى يا بابا أنا كبرت ومعدتش صغير.. خاصة وإن ده ابنى الوحيد وأنا عشت عمرى كله علشان أسعده".
وأضاف "سليمان" باكياً خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:"ابنى سقط من الطابق الرابع و لما جانى الخبر ورحت لقيت ابنى مرمى على الأرض وبينازع الموت قدام عينى ومقدرتش أعمله حاجة"، مشيراً إلى أن الأهالى أخبروه أنهم في انتظار سيارة الإسعاف وحتى لا يتاذئ أن كان به كسور يجب انتظار المسعفين.
ووجه "سليمان"، رسالة للمصريين قال خلالها:"يا جماعة كل اللى عنده طفل يحافظ عليه لأن الضنا غالى..ولما يقولك ابنك أنا عاوز أطير طيارة امنعه مش لازم يصعب علينا..أنا ابنى مش هشوفوا تانى.. بالله عليكم حافظوا على أبنائكم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة
» أول تعليق من والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية
» والد قتيل المعادي يُفجر مفاجأة جديدة في قضية نجله
» "خليل" يناشد الطلاب بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع الغش
» ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين
» إيبولا يفتك بالكونغو الديمقراطية
» 25 وفاة فقط بكورونا في فرنسا
» 13 مليون إصابة بكورونا حول العالم
» مفاجأة.. محمد النني يعود إلى أرسنال الإنجليزي
» "الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية
» الأمن يلقي القبض على قاتل أباه بالسكين في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية