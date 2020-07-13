» أول تعليق من والد الطفل المتوفى بسبب الطائرة الورقية

13 يوليه 2020 - 10:50 م

قال محمد سليمان، والد الطفل المتوفى بعدما سقط من أعلى سطح المنزل بسبب طائرة ورقية، إنه بعد فترة استمرت أربعة أشهر من الحفاظ على نجله المتوفى وعدم إخراجه من المنزل بسبب جائحة كورونا، طلب ابنه منه الخروج للعب مع أصدقائه، وتابع:"سمحت ليه لأنه قال لى يا بابا أنا كبرت ومعدتش صغير.. خاصة وإن ده ابنى الوحيد وأنا عشت عمرى كله علشان أسعده".



وأضاف "سليمان" باكياً خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:"ابنى سقط من الطابق الرابع و لما جانى الخبر ورحت لقيت ابنى مرمى على الأرض وبينازع الموت قدام عينى ومقدرتش أعمله حاجة"، مشيراً إلى أن الأهالى أخبروه أنهم في انتظار سيارة الإسعاف وحتى لا يتاذئ أن كان به كسور يجب انتظار المسعفين.

