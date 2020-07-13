» وزير الخارجية يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة

13 يوليه 2020 - 11:00 م

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاتحاد الأفريقي سيجتمع لتحديد ما هي الخطوات المقبلة بشأن مفاوضات سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.



وأوضح " شكري" في مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة DMC، مساء اليوم الاثنين، أن مكتب الاتحاد الإفريقي سيقرر خلاله الفترة المقبلة كيفية التعامل مع الوضع الراهن، موضحًا أن مصر تسير وفقًا لتعهدات أديس أبابا بعدم إتخاذ أي قرارات أحادية الجانب إلا بعد تقرير الرؤساء للوضع المناسب خلال الفترة المقبلة.



وأضاف وزير الخارجية أنه لن يتم مليء السد وتشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق، مشددًا على أن الطرف السوداني طرف أصيل في المفاوضات وله مصالح مع مصر لأن الدولتين من دول المصب، وأن هناك بعض المواقف التي لها محل قبول ولكن جميع الجهود المبذولة لم تحقق بكل أسف النتائج المرجوة.

