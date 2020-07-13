الفوائد الاقتصادية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

13 يوليه 2020 - 11:10 م

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المبادرة الأولى لتحويل السيارات إلى الغاز هي استبدال الأجرة والميكروباص، الذين مر عليهم 20 عامًا بقوة القانون، على أن يتم استبدالها بجديدة.



وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الجزء الثاني المتعلق بالأجرة والميكروباص فسيتم التحفيز للتحويل للغاز.



وتابع أن المبادرة المتعلقة بالملاكي تشتمل على خطة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، كما سيتم العمل على آلية للسيارات الجديدة لتحويلها أيضا.



وأشار الوزير، إلى أن الاتجاه العالمي التقليل من استخدام البنزين والسولار والفوائد لمصر ستكون كبيرة سواء للدولة أو المواطن بالتحويل للغاز بتقليل استيراد البنزين والسولار والمواطن يستفيد باستبدال سيارته القديمة بجديدة ويوفر في استهلاك الوقود.



وأوضح أن الجميع تعلم من مبادرة التاكسي الأبيض لتعم الفائدة على الكل المواطن والدولة والبيئة والاقتصاد، وسيتم الإعلان عن برنامج محدد للتعامل مع المشروع، لافتا إلى أن المنظومة متكاملة بين كل الوزارات المعنية سواء الكهرباء والبترول والمالية والصناعة وقطاع البنوك والتأمين.

