» القبض على مسرب امتحانات الثانوية العامة بواسطة 12 مجموعة

14 يوليه 2020 - 12:38 م

تمكنت مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من القبض على طالب يدير 12 مجموعة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة في محافظة أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مجموعة مسماة "تسريب امتحانات الثانوية" من خلال تطبيق "الواتساب" وتدول أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان، حسبما نشرت "الدستور".

وأشار الفحص الفني وجمع المعلومات إلى أن المجموعة تدار من خلال حساب خاص لطالب مقيم بساحل سليم بمحافظة أسيوط وتم ضبطه بحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وكذلك وجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن الاتفاق على نشر أسئلة وإجابات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحان نظير مبالغ مالية.

وبعد استكمال الفحص تبين إداراته 12 مجموعة أخرى على نفس التطبيق ونشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي الفيزياء والتاريخ .

واعترف الطالب بارتكابه الواقعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم ماديا وتم تحرير محضر بالواقعة ليعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.