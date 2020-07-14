تركي الحمد: كفرونا وزندقونا.. ونحمد الله على العهد الزاهر

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أخبار السعودية

محمد العيسى

تركي الحمد

العهد الزاهر

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه تم تكفيره وزندقته، بل إخراجه من الملة، ولكن في النهاية لم يصح إلا الصحيح.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "أليس هذا ما كنا نقوله من أزمان وأزمان، فكفرنا وزندقنا وأخرجنا من الملة؟..صحيح..في النهاية لا يصح إلا الصحيح.. وشكرا لهذا العهد الزاهر الذي أتاح لضوء الشمس أن ينفذ" .

وكان الحمد قد أعاد مقطع فيديو لرئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسي، والذي تحدث فيه عن سماحة الإسلام، وعلاقته بالأديان الأخرى.

وأضاف العيسى في الفيديو الذي أعاده الحمد أن اليهودية مثل المسيحية، في التعامل، وأننا لا نعادي إلا المتطرفين من أي ديانة كانوا، متسائلا: "ماذا جنينا من عداوة الآخرين".

ورد أحد متابعي الحمد قائلا: "كأنك تنتقد العهود الماضية نسيت أوتناسيت أن هذه الدولة قامت على الوسطية ابتداء من عهد المؤسس والجميع يعرف موقفه من الإخوان ..معاليه يتحدث باسم رابطة العالم الإسلامي وليس السعودية فقط، منوها بأنه يقول  يجب ألا نحكم على الأغلبية بفعل الأقلية وأنت حكمت على الجميع بفعل الأقلية".

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