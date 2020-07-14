» قاض يوقف محاكمة متهم بالاغتصاب بسبب الذعر الذي أصاب عضو هيئة المحلفين

14 يوليه 2020 - 05:21 م

أوقف قاض بريطاني، محاكمة متهم باغتصاب وقتل صديقه، بعد أن أصيب أحد المحلفين بنوبة فزع بينما يستمع إلى الأدلة المصورة حول الجريمة.





وعثر على جثة تراجيك كيلي بونكر (20 عامًا) في حديقة في "تامورث" بـ "ستافوردشاير" في غرب إنجلترا في 19 سبتمبر من العام الماضي، بعد أن ذهبت لرؤية مغني الراب آيتش مع صديق.





واستمعت هيئة المحلفين الاثنين إلى أن الضحية قتلت على يد صديق "موثوق" ويسلي ستريت (20 عامًا)، الذي حاول بعد ذلك إخفاء جثتها داخل حديقة ويجينجتون.







وفي اليوم التالي من المحاكمة في محكمة ستافورد، أوقف القاضي جيريمي بيكر الإجراءات بعد أن أصيب أحد المحلفين بالذعر أثناء الاستماع إلى الأدلة.





وقال: “لقد علمت هذا الصباح بوجود صعوبة مع أحد المحلفين الذين أبلغوا هذا الصباح أنها تأثرت بما سمعته خلال افتتاح القضية يوم أمس وتشعر بالإرهاق من احتمال استمرار المحاكمة اليوم"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".





وأضاف: “لقد طلبت من كاتب المحكمة وضابط هيئة المحلفين من ذوي الخبرة للغاية التحدث معها. لقد فعلوا ذلك، وهم راضون تمامًا، ليس هناك شك في أنها بأي حال من الأحوال تشعر بتوعك. لا علاقة لكوفيد. "إنها ببساطة الاستجابة العاطفية للمسائل التي تم الكشف عنها خلال الجلسة".





ونفى ستريت، القتل وتهمتين إضافيتين بالاغتصاب وثلاث تهم اعتداء جنسي وتهمة ممارسة نشاط جنسي مع طفل ضد ثلاثة ضحايا آخرين في السنوات السابقة.





وقال القاضي بيكر أثناء تفويضه لهيئة المحلفين: "ستلاحظ أن أحد أرقامك ليس هنا اليوم. والسبب في ذلك هو أن سيدة أبلغت هذا الصباح ضابط هيئة المحلفين أنها استمعت بعناية أمس، كما فعلنا جميعًا، إلى افتتاح القضية (...) شعرت نفسها غير قادرة على النظر بشكل صحيح في موضوع المحاكمة من أجل التوصل إلى حكم حقيقي في نهاية المحاكمة".





وأضاف: "من الواضح أن هذا احتمال عاطفي لأعضاء هيئة المحلفين، وكما أثارت ذلك في هذه المرحلة المبكرة ، قررت أن المسار الأكثر أمانًا هو إبعاد هذه السيدة عن كونها عضوًا في لجنة التحكيم في هذه القضية".





وتابع: "هل يمكنني أن أطمئنك على الرغم من أنها عانت من نوبات الهلع هذا الصباح، ولم تبلغ عن أي أعراض لها علاقة بـ (كوفيد – 19)".





واستدرك: "إنه ببساطة التأثير العاطفي. يبدو أنه من الأفضل البدء بفرقة كاملة من المحلفين. لذلك سأقوم بإخراجكم جميعًا من كونكم أعضاء في هيئة المحلفين في هذه المحاكمة وأطلب منكم العودة إلى غرفة هيئة المحلفين".



