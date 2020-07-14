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ابتكار عربة أطفال ذكية تلائم الطرق الرملية والوعرة والمنحدرات

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أمهات
أمهات

محمود أبو سعد

أطلقت شركة "سايبكس" الألمانية، عربة أطفال إلكترونية جديدة أطلقت عليها اسم "إي برايم" تمتاز برفاهيات التصميم المبتكر، الذي جاء مع توقعات الآباء والأمهات لمواصفات تعكس الواقع التكنولوجي المعاصر.

وتمتاز العربة بأنها توظف التكنولوجيا الذكية للسير بسهولة على الطرق الرملية والطرق ذات المنحدرات وكذلك الأسطح الخشنة المتنوعة مثل الرمل أو الحصى أو كافة المطبات بالطرق غير الممهدة لتوفير تجربة مختلفة وجديدة لعربات الأطفال.

كما تمتاز عربة الأطفال الذكية بجماليات بصرية مصممة للتعامل مع تحديات الحياة ذات الإيقاع السريع للوالدين، وتضمن التكنولوجيا الذكية والاستخدام السلس أن يسافر الطفل في ظل رحلة أكثر أمانًا له وللوالدين دون قلق أو خوف.

وجمعت "إي برايم" بين التصميم المميز وراحة المحرك الكهربائي، كما تعطي الأولوية للابتكار والتقنية وفق معايير السلامة وسهولة التعامل والاستخدام.

كما تأتي المحافظة على أمان الطفل وصحته ركيزة أساسية في تصميم هذه العربة، التي تم إنتاجها بواسطة معظم تقنيات التصنيع والهندسة الحديثة المعتمدة.

واستطاعت العربة تجاوز جميع الاختبارات المكثفة التي خضعت لها تحت مراقبة مهندسي الجودة في الشركة، وتم التحقق منها حتى التركيب النهائي.


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