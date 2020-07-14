فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية

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صورة من الحريق
صورة من الحريق

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شب حريق ضخم بخط مازوت بطريق القاهرة0- الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، ما تسبب في تلفيات مادية كبيرة.


 وهرعت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحريق في نطاق دائرة قسم شرطة السلام في محاولة للسيطرة عليه.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت نتيجة كسر ماسورة مواد بترولية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.


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