صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا
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متحدث "البترول":هذا هو سر اشتعال خط المواد البترولية
أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقية ملء إثيوبيا لسد النهضة
وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للصحفيين
ضاحي خلفان يفاجئ الجميع بتغريدة غير متوقعة عن الشيخة موزا
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ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»
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