وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للصحفيين

14 يوليه 2020 - 10:00 م

زفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للصحفيين والعاملين في القطاع الخاص من أصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس.



وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي نعمل على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات".



وأضافت القباج: "الانتهاء من مشكلة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من الصحفيين"، لافتة إلى أن الجزئية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص على وشك الانتهاء منها خلال أسبوع من الآن".

