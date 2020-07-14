أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقية ملء إثيوبيا لسد النهضة

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن قرار ملء سد النهضة والتخزين لن يكون قبل نهاية سبتمبر وليس الآن.
وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممر بمنتصف سد النهضة الإثيوبي لمرور مياه الأمطار والفيضان، والجزء الأوسط من السد كان يمرر المياه بسهولة عندما كان ارتفاعه 40 مترًا وعرضه 120 مترًا العام الماضي، وإثيوبيا رفعت ارتفاعه 20 مترًا آخرين، بالإضافة إلى وجود 4 فتحات يمرروا المياه طوال العام.
وتابع أن الأعوام الماضية كان الممر الأوسط من السد يحجز حوالي مليار متر مكعب، وبعد زيادة ارتفاعه أصبح يحجز كميات تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، وهي الكمية التي تحتاجها إثيوبيا للتخزين، وعندما تنخفض الأمطار في سبتمبر سيصبح أمام إثيوبيا خيار تمرير الـ5 مليارات متر مكعب عبر الفتحات الأربعة أو غلق الفتحات واستمرار التخزين. 

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