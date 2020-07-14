  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:18 ص
Advertisements
بحث متقدم
لقاح صيني لـ «كورونا»

صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

حريق طريق الإسماعيلية

متحدث "البترول":هذا هو سر اشتعال خط المواد البترولية

أرشيفية - سد النهضة

أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقية ملء إثيوبيا لسد النهضة

نقابة الصحفيين

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للصحفيين

الشيخة موزة

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع بتغريدة غير متوقعة عن الشيخة موزا

جانب من الحريق

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

انور قرقاش

"قرقاش" يتحدث عن "طبول الحرب" ويحذر

جوناثان بيلي

ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

شركة أنابيب البترول تكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

آخر الأخبار

جانب من الحريق
جانب من الحريق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس أنابيب البترول يكشف ما حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"

#

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

#

أول قرار من النائب العام بشأن حريق صحراوي الإسماعيلية

#

فيديو.. حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية

قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على الحريق في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، يوم الثلاثاء، تمامًا وعملية التبريد في مراحلها الأخيرة.
وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الثلاثاء، أننا ننتظر لجنة التحقيق للمعاينة لبدء الإصلاح على الفور.
وتابع، أن الحريق نتج عن كسر لم نعرف أسبابه بعد لكنه وفقًا للخبرات قد ينتج عن حفار أو ما شابه، مشيرًا إلى أنهم تلقوا بلاغ بوجود تسريب بأحد الخطوط، وحدث الحريق نتيجة شرارة من أحد السيارات، حيث أن الحريق نشب على مسافة تبعد كيلو متر عن مكان التسريب، مؤكدًا أنه تم إغلاق بلف الخط قبل وبعد مكان الحريق. 
وأكد، أن الحادث أسفر عن إصابات فقط، ووزارة الصحة أعلنت عدم وجود وفيات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل سيتم تعويض المضارين من حريق طريق الإسماعيلية؟.. متحدث البترول يجيب
» المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في ليبيا
» الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "الإسماعيلية الصحراوي"
» خبير: تحويل السيارات للعمل بالغاز يقضي على التلوث
» خبير مائي يكشف اسرار خداع حكومة أثيوبيا لشعبها
» شركة أنابيب البترول تكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية
» "الديهي": ملء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» بعد ظهور الطاعون.. الحكومة البريطانية تحذر من السفر إلى منغوليا
» رئيس أنابيب البترول يكشف ما حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"
» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية