» شركة أنابيب البترول تكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

قال المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تم السيطرة على الحريق في خط خام (شقير - مسطرد) بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، يوم الثلاثاء، تمامًا وعملية التبريد في مراحلها الأخيرة.



وتابع، أن الحريق نتج عن كسر لم نعرف أسبابه بعد لكنه وفقًا للخبرات قد ينتج عن حفار أو ما شابه، مشيرًا إلى أنهم تلقوا بلاغ بوجود تسريب بأحد الخطوط، وحدث الحريق نتيجة شرارة من أحد السيارات، حيث أن الحريق نشب على مسافة تبعد كيلو متر عن مكان التسريب، مؤكدًا أنه تم إغلاق بلف الخط قبل وبعد مكان الحريق.

