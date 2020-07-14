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الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للكاتب مكرم محمد أحمد

الحياة السياسية

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد

المصريون ـ متابعات

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مكرم محمد أحمد لـ"موسى": "زعق شوية"

كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل الحالة الصحية، للكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية له، وكذلك وزير الدفاع، حيث صدق وأمر بتخصيص طائرة إسعاف لنقله إلى مستشفى المعادي.
وقال "جبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الكاتب مكرم محمد أحمد، وصل منذ الساعة الـ6 مساء لمستشفى المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام، حيث أثرت الجلطة على ذراعه الأيسر وقدمه اليسرى وفمه، والفريق الطبي يبذل جهودًا كبيرة لإزالة الجلطة، وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعي ويعود لأسرته ومحبيه.
وذكر "جبر"، أنه أجرى اتصالاً بالتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ومسئولين وجهات كبيرة وكثيرة تحركت، مضيفًا: "مكرم محمد أحمد رجل مقاتل في ظهر الدولة المصرية وهذا أقل شيء نقدمه له".

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