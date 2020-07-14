» خبير مائي يكشف اسرار خداع حكومة أثيوبيا لشعبها

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزارة الري المصرية أكدت خلال بياناتها فشل التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأثيوبي حول أزمة سد النهضة، على الرغم من وصول المفاوضات إلى اليوم الحادي عشر.
وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه يتوقع انصياع إثيوبيا في النهاية إلى توقيع اتفاق مع الجانب المصري والوصول إلى حل للأزمة يرضي كافة الأطراف، وتوقيع اتفاق ملئ سد اللنهضة ولكن في اللحظات الأخيرة من المفاوضات.
وأشار إلى أنه في الوقت ذاته هناك دوافع تجعل إثيوبيا تتشبث حتى الآن، سواء دوافع خارجية ويتمثل في الوصول إلى أكبر مكاسب مع مصر، أو دوافع داخلية من جانب الشعب الإثيوبي، من معارضة واضطرابات وتأجيل للانتخابات، ما يجعل الحكومة الإثيوبية توهم الشعب بينتها في بدء ملئ السد حتى تمتص غضب الشعب الإثيوبي.

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