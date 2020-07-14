  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:19 ص
Advertisements
بحث متقدم
لقاح صيني لـ «كورونا»

صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

حريق طريق الإسماعيلية

متحدث "البترول":هذا هو سر اشتعال خط المواد البترولية

أرشيفية - سد النهضة

أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقية ملء إثيوبيا لسد النهضة

نقابة الصحفيين

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للصحفيين

الشيخة موزة

ضاحي خلفان يفاجئ الجميع بتغريدة غير متوقعة عن الشيخة موزا

جانب من الحريق

لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

3 علماء مصريين ضمن مجموعة عالمية لمواجهة كورونا

انور قرقاش

"قرقاش" يتحدث عن "طبول الحرب" ويحذر

جوناثان بيلي

ملاكم شهير يبث فيديو للحظة انتحاره عبر «فيس بوك»

عوض تاج الدين يكشف:

صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا

آخر الأخبار

لقاح صيني لـ «كورونا»
لقاح صيني لـ «كورونا»

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

روسيا تنجح في تصنيع لقاح لـ"كورونا" يحقق نتائج جيدة

#

الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات

#

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

#

عودة الدوري الألماني.. تعرف على موعد المباريات غدًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن  فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيضعف مع الوقت ويفقد حدته ويتحول إلى فيروس عادى، وتابع:"الكورونا بعد شوية هيتحول إلى مرض مزمن وضعيف مثل الإنفلونزا  العادية".
وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التوصل إلى تطعيم لفيروس كورونا سوف يساهم بشدة في القضاء عليه.
وتابع:"الفيروس بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشرى يكتسب مناعة والتطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه.. وتوقعاتى أن كورونا سينتهى ويتحول إلى فيروس عادى.. وللأسف بعد عدة سنوات هيطلع واحد جديد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل سيتم تعويض المضارين من حريق طريق الإسماعيلية؟.. متحدث البترول يجيب
» المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في ليبيا
» الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "الإسماعيلية الصحراوي"
» خبير: تحويل السيارات للعمل بالغاز يقضي على التلوث
» خبير مائي يكشف اسرار خداع حكومة أثيوبيا لشعبها
» شركة أنابيب البترول تكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية
» "الديهي": ملء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» بعد ظهور الطاعون.. الحكومة البريطانية تحذر من السفر إلى منغوليا
» رئيس أنابيب البترول يكشف ما حدث في حريق "صحراوي الإسماعيلية"
» الديهي: مليء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية
» أول تعليق من "النواب" على ترحيب برلمان ليبيا بتدخل الجيش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية