فايلر لصالح جمعة: هتاخد فرصة معايا بس بـ 3 شروط

15 يوليه 2020 - 05:58 ص

كشفت مصادر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي عن قرار من السويسري رينيه فايلر بإعادة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد فترة من التجميد.



وقالت المصادر إن فايلر عرض على صالح جمعة شروطه وهي أن يقوم صالح بخفض وزنه والوصول إلى الوزن المثالي.



وأضافت: المطلب الثاني أن يقوم صالح بالتسليم والتسلم من الحركة وليس من الثبات.



وتابع: الطلب الثالث هو القيام بالواجبين الدفاعي والهجومي وفقا لرؤية الجهاز الفني وليس لرؤيته الشخصية.



