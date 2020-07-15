شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي: صفقة من العيار الثقيل
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لحظة إنقاذ مواطن من حريق "طريق الإسماعيلية"
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تجهيز النادي الأهلي لصفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة .
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