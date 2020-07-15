  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:05 ص
Advertisements
بحث متقدم
ضربة موجعة للصين.. بريطانيا تتخذ قرارا حاسما ضد هواوي

ضربة موجعة للصين.. بريطانيا تتخذ قرارا حاسما ضد هواوي

حكم تاريخي بالسعودية.. " تغيب المرأة ليس جريمة"

حكم تاريخي بالسعودية.. "تغيب المرأة ليس جريمة"

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن منظمة الصحة العالمية

تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن منظمة الصحة العالمية

بعد تراجع طفيف.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شوبير

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي: صفقة من العيار الثقيل

لإعلامي خالد أبو بكر

أبو بكر: أتوقع أن تتصدى الدولة لقلة الأدب ..وانتوا عارفين بتكلم عن مين

فايلر

فايلر لصالح جمعة: هتاخد فرصة معايا بس بـ 3 شروط

لقاح صيني لـ «كورونا»

صادم.. فيروس جديد بعد عدة سنوات خلال كورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

حريق طريق الإسماعيلية

متحدث "البترول":هذا هو سر اشتعال خط المواد البترولية

عريس يتأخر لمدة ساعة عن حفل زفافه .. والعروس تنهار بعد سماع السبب

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة

خلود عادل

أخبار متعلقة
#

الأوبرا تعلن عن تأجيل حفل "الكينج" لهذا السبب

#

أصاب 95 بكورونا.. وفاة عريس بعد يومين من حفل زفافه

#

إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق

#

بعد تعرضها للتنمر.. وفاة غامضة لمصارعة شهيرة

عروس

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قصة طريفة حدثت حيث انهارت فتاة في حفل زفافها بعد معرفة السبب الذي تأخر من أجله عريسها.

وتأخر العريس لسبب لا يصدق حيث طلبت منه والدته الحصول على طبقها المفضل من أحد المطاعم فذهب لإحضاره.

وتأخر العريس لمدة ساعة كاملة وسط تساؤلات الحضور عن أسباب تأخره ، ثم دخل الحفل و برفقته والدته وسط دهشة الجميع.

وحكى العريس لعروسه السبب في تأخره مما أدى لانهيارها في البكاء وعتابه بعد أن جعلها تظن أنه هرب من الزفاف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطب الشرعي يحسم سبب وفاة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا
» اليوم.. الكعبة الشريفة بدون ظل لهذا السبب
» فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» عمرو الجنايني: أسطورة الأهلي رفض التواجد معنا باللجنة الخماسية
» فاروق: الأهلي يعرض مبلغا لا يُصدق لضم هذا اللاعب
» المصريون يتعاطفون مع هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له
» عريس يتأخر لمدة ساعة عن حفل زفافه .. والعروس تنهار بعد سماع السبب
» مذبعة سي بي سي باكية: أختي غرقت في البحر
» مذيعة الجزيرة تحسد أحد متابعيها على تويتر: عندك شيء ليس عندي
» محلل بي إن سبورت: هذا الرئيس ليس لديه ذرة خجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية