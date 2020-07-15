» المصريون يتعاطفون مع هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له

15 يوليه 2020 - 09:01 ص

دشن نشطاء مصريون حملة لدعم فنان شهير بعد اعتراف زوجته بخيانته



وأقرت زوجة ويل سميث بخيانته مع أحد مطربي الراب .



ودخل المصريون إلى حساب سميث حيث سخروا من زوجته ودشنوا حملة لدعمه .. حيث قال أحدهم: واحدة تروح هتيجي واحدة .. عيب لو هتزعل علي وحدة ي ويلللل ي حبيبي.



وقال آخر: ولا تزعل يا ويل يا اخويا دا انتا حتي احلي منها.



وقال ثالث: متزعلش يصحبي تعالي ننزل وسط البلد فك عن نفسك انا اعرف قهوه بتنزل شيشه في الخباثه ابقي رنلي لما تصحي.

