» المصريون يتعاطفون مع هذا الفنان بعد اعتراف زوجته بخيانتها له

أحمد عادل شعبان
دشن نشطاء مصريون حملة لدعم فنان شهير بعد اعتراف زوجته بخيانته
وأقرت زوجة ويل سميث بخيانته مع أحد مطربي الراب .
ودخل المصريون إلى حساب سميث حيث سخروا من زوجته ودشنوا حملة لدعمه .. حيث قال أحدهم: واحدة تروح هتيجي واحدة .. عيب لو هتزعل علي وحدة ي ويلللل ي حبيبي.
وقال آخر: ولا تزعل يا ويل يا اخويا دا انتا حتي احلي منها.
وقال ثالث: متزعلش يصحبي تعالي ننزل وسط البلد فك عن نفسك انا اعرف قهوه بتنزل شيشه في الخباثه ابقي رنلي لما تصحي.
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