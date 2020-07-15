» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاربعاء، عدد من المباريات بالدوريات الأوروبية، بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الانجليزي

مانشستر سيتى ضد بورنموث 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5

بيرنلى ضد وولفرهامبتون 700 على قناة beIN SPORT HD 7

آرسنال ضد ليفربول 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإيطالي

بولونيا ضد نابولى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4

ميلان ضد بارما 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6

سامبدوريا ضد كاليارى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7

ليتشى ضد فيورنتينا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 7

روما ضد هيلاس فيرونا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 6

أودينيزى ضد لاتسيو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 8

ساسولو ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4


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