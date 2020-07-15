» فيديو نادر للملك فيصل قبل 90 عاما ببريطانيا

15 يوليه 2020 - 09:54 ص

انتشر فيديو نادر على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر زيارة نادرة للملك فيصل، لبريطانيا، حينما كان وزيرا للخارجية.

وعلق حساب نوادر من التاريخ على الفيديو بالقول :" فيديو نادر جداً لزيارة الملك فيصل الثالثة لبريطانيا عام 1350ه‍ - 1932م .. قبل 90 سنة تقريباً .. عندما كان وزيراً للخارجية، يتحدث الملك عن إعجابه بالاستعراض الذي تم أمامه، وكان يرافقه في الزيارة حافظ وهبه حيث يترجم له .. نشرت الفيديو جامعة ساوث كارولينا".

وتفاعل رواد تويتر مع الفيديو، حيث علق أحدهم : الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أبيه وجميع إخوانه الملوك المتوفين واللي حي منهم الله يبارك لنا فيه ويمد بعمره على الطاعة وولي عهده ويعزهم بالإسلام ورفع راية التوحيد ولا يعز عليهم ويخذل كل ظالم وده لهم بالشر وان الله يحصده بقوته وعزته انه على كل شيء قدير آمين يارب" .

وعلق آخر : " رحم الله الملك فيصل ومن معه واجعلهم في الفردوس الأعلي من الجنة ووالدي وجميع موتى المسلمين ياحي يا قيوم".