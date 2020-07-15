» الطب الشرعي يحسم سبب وفاة الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا

15 يوليه 2020 - 09:56 ص

كشفت نتائج تشريح جثة الممثلة الأمريكية، نايا ريفيرا، عن أنها توفيت غرقا ولا وجود لأي أثر لإصابة مؤلمة على جسدها أو مخدرات أو كحول قد تسبب بوفاتها.









وأظهر تقرير تشريح جثة الممثلة الأمريكة الذي أصدره مكتب الفحص الطبي في مقاطعة فينتورا، أن الجثة التي عثر عليها تخص ريفيرا التي تبلغ من العمر 33 عاما من خلال فحص الأسنان، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.









واعتبر التقرير أن الوفاة نتجت عن حادث غرق، ولم يتم تحديد أي إصابات أو عمليات مرضية في تشريح الجثة.









وبحسب التقرير "ليس هناك ما يشير من خلال التحقيق أو الفحص إلى أن المخدرات أو الكحول لعبت دورا في وفاتها، ولكن سيتم تقديم عينات لاختبار السموم“.









إلى ذلك، أصدرت عائلة ريفيرا أول بيان لها بعد تشريح الجثة يوم الثلاثاء، واصفين إياها بـ“الملاك“.









وقالت العائلة في البيان: "نحن ممتنون للغاية لكم الحب والصلاة من أجل نايا وعائلتنا خلال الأسبوع الماضي، وبينما نحزن على فقدان أسطورتنا الجميلة، فنحن محظوظون لتكريم إرثها الأبدي“.









وأضافت:"كانت نايا موهبة رائعة، ولكنها كانت إنسانة كبيرة وأما وابنة وأختا .. نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب للغاية".







