» إيران.. تهديد بإعدام أي شخص يساعد على تفشي كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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إعدام

فيروس كورونا

تفشي

هدد مساعد وزير العدل الإيراني للشئون المدنية، محمود عباسي، بإعدام الأشخاص الذين يثبت تورطهم في المساعدة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”موج نيوز“ المحلية، الأربعاء، عن عباسي قوله إن ”حبل المشنقة بانتظار الأشخاص الذين يثبت تورطهم في تفشي فيروس كورونا المستجد“.


وأوضح أن ”الشخص الذي لديه معرفة بإصابته بفيروس كورونا ولا يرتدي القناع ويقوم بالسعال أو العطس ولا يتبع البروتوكولات الصحية، ويتسبب في إصابة الآخرين ويؤدي في النهاية إلى وفاتهم، يرتكب جريمة متعمدة ويستحق العقاب“.

وأضاف أن ”الشخص المصاب والذي لا يلتزم بالبروتوكولات الصحية مع علمه بانتشار الوباء وآثاره المميتة، يوفر الأساس لموت آخرين، وهو مرتكب جريمة متعمدة وفقاَ للمادة 292 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران“.


وخاطب المسئول الإيراني الأشخاص الذين لا يرتدون الأقنعة رغم إصابتهم قائلا ”حبل المشنقة بانتظاركم“، منوهاً إلى أن القيود التي أعلن عنها الرئيس حسن روحاني ملزمة للجميع وفق الدستور ولا يمكن لأحد أن يخالف تنفيذ هذه القرارات، وأن ضمان تنفيذ هذه القرارات يقع على عهدة السلطات القضائية“.


وقال عباسي: ”إن النيابة لديها مهمة ثقيلة في هذا المجال، وإلزام المواطنين بارتداء الأقنعة هو إنفاذ القانون، وانتهاكه مضمون من قبل إنفاذ القانون، وفي معظم البلدان، يتم تنفيذ عقوبة السجن والغرامات بسبب انتهاك هذه القوانين“.


وأشار نائب وزير العدل إلى أن وباء كورونا له آثار وعواقب وخيمة، وقال ”أكثر من 200 حالة وفاة بسبب أمراض القلب التاجية في يوم واحد هي إنذار خطير لجميع الأشخاص والمسؤولين بأن الفيروس ليس مزحة“.

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