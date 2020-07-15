مسحة جديدة للأهلى قبل انطلاق المران

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يخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري وعمال غرفة خلع الملابس للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها الأهلي.

في سياق آخر يعود الفريق الأول للتدريبات، بعد أن خاض تدريبات مسائية على مدار الأيام الماضية، فيما يتدرب الفريق غدًا الخميس مساءً ويحصل اللاعبون على إجازة يوم الجمعة كما هو معتاد على أن يستأنف تدريباته مُجددًا بداية من يوم السبت، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام والمقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

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