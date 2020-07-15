» «الجبلاية» تكشف مصير استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

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أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة قيام الاتحاد الأفريقي منح مصر شرف استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، يفضل أن تكون المباريات بدون جمهور.

وقال "سلطان" خلال تصريحات له بقناة "صدى البلد"، إنه في حالة استضافة مصر لباقي مباريات دوري الأبطال؛ ستكون بدون جمهور وسيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي ستطبق في مباريات الدوري أيضا.

وأضاف: "نسعى لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في أولى المباريات الودية بين المقاصة وطلائع الجيش".

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