أول تحرك رسمى من الزمالك ضد الأهلى

15 يوليه 2020 - 01:25 م

قرر نادي الزمالك تقديم شكوى رسمية يوم غد الخميس إلى اتحاد الكرة المصري، بشأن لقب "نادي القرن" الذي يتنازع عليه مع مواطنه النادي الأهلي.

وكشف محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تصريحات تليفزيونية أن "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية الخميس المقبل إلى اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "الاتحاد سيرفع المذكرة بدوره لـ الاتحاد الأفريقي، ثم تسيير الشكوى في مجراها".

وتابع: "قمت بنفسي بإعداد المذكرة القانونية المتعلقة بهذا الملف، وأرفقت بها كافة المستندات والأدلة التي تدل على أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وليس الأهلي".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد منح الأهلي في عام 2000، لقب أفضل فريق في أفريقيا في القرن العشرين، فيما حل غريمه الزمالك ثانيا، وهو القرار الذي يراه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غير عادل وغير منطقي، باعتبار "الفريق الأبيض (الزمالك) هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر".