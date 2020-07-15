  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:15 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

"ترامب" يزف بشرى "عظيمة" بشأن علاج كورونا

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روان بن حسين

صدمة.. اغتصاب فنانة كويتية شهيرة (صور)

القبض على "مبارك الدويلة" على خلفية تسريبات خيمة القذافي

القبض على "مبارك الدويلة" على خلفية تسريبات خيمة القذافي

ريال مدريد

ريال مدريد يواصل مذبحة بيع اللاعبين

أسوأ 40 يوما في حياة "ميمي شكيب".. هذا ما حدث

أسوأ 40 يوما في حياة "ميمي شكيب".. هذا ما حدث

ارشيف

أول تحرك رسمى من الزمالك ضد الأهلى

تفاصيل صادمة.. في أحضان عشيقها 3 أيام بجوار جثة زوجها

تفاصيل صادمة.. في أحضان عشيقها 3 أيام بجوار جثة زوجها

صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول أمام أرسنال

يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بـ "سنجة".. والأمن يطلق الرصاص

يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بـ "سنجة".. والأمن يطلق الرصاص

لتقليل الخسائر..

ريال مدريد يواصل مذبحة بيع اللاعبين

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

#

ريال مدريد يعلن رسميًا الاستغناء عن نجم الفريق

#

حفلة شواء تعجل بنهاية مشوار نجم ريال مدريد مع الملكي

#

إصابة نجم ريال مدريد

ريال مدريد

خسائر

بيع

فيروس

كورونا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن شبح الرحيل يحوم حول ثنائي الفريق الملكي، خيسوس فاييخو وداني سيبايوس، خلال فصل الانتقالات الصيفية.

وبدأ "الملكي" في بيع لاعبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وتبعه أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، الذي يريد ضمه بشكل نهائي، إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

ويستعد أرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات داني سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع اللاعب باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه، وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن غياب الجماهير في ملعبه بسبب جائحة كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قطر: 450 إصابة ووفاة واحدة آخر 24 ساعة
» مفاجأة سارة لجماهير الهلال السعودي
» هذا الوزير.. أول من أدخل " المسدس" إلى السعودية
» الجزائر.. الحكم على رئيسي وزراء سابقين بالسجن 10 سنوات
» طالب جامعي يقفز بنهر النيل منتحرا والإنقاذ النهري يخرجه
» تزوج 39 امرأة داخل قصر.. ماذا حدث
» موقف محرج لوزيرة فرنسية على الهواء
» «الجبلاية» تكشف مصير استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا
» أول تعليق لترامب على حظر بريطانيا لشركة "هواوي"
» إيران.. تهديد بإعدام أي شخص يساعد على تفشي كورونا
» كويتية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس خطير بعد خيانة زوجها مع فتيات ليل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية