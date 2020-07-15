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السعودية..الشرطة تلاحق مواطنا وثق تعاطيه المخدرات بفيديو

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أصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، بيانا بشأن شخص وثق بالفيديو تعاطيه مواد مخدرة.

وقال النقيب محمد النجيدي، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، تمكنت من القبض على الشخص في محافظة سكاكا، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضاف أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه مواد مخدرة في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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