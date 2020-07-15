الأهلي يرفض التدريب خارج التتش

15 يوليه 2020 - 02:13 م

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال تصريحات له، الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع".

وأوضح أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.