دراسة بريطانية: العزل العام أدى إلى تقليل الإصابة بكورونا أكثر مما يُعتقد

15 يوليه 2020 - 04:35 م

أظهرت دراسة أعدها علماء بريطانيون، أن معدل انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في إنجلترا قد يكون أقل مما كان يُعتقد سابقًا في مايو، رابطة بين تقليل معدلات الإصابة وإجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة.



وخفف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأول مرة إجراءات الإغلاق في إنجلترا في الأول من يونيو، واستأنف المزيد من الأنشطة الاقتصادية منذ ذلك الحين.



وأظهرت الدراسة أن معدلات الإصابة كانت خلال شهر مايو، الشهر الأخير من الإغلاق الكامل، تنخفض إلى النصف كل ثمانية إلى تسعة أيام.



ووجدت الدراسة، التي لم تُنشر بعد مما يعني أنها لم تخضع لمراجعة باحثين آخرين بعد، أنه كان هناك في المتوسط 13 حالة إيجابية بين كل 10 آلاف شخص بمعدل انتشار 0.57.



وهذا أقل من الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة في ذلك الوقت، كما نقلت وكالة "رويترز".



وقال ستيفن ريلي أستاذ ديناميكيات الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن للصحفيين: "مستوى التزامنا في المملكة المتحدة والسلوكيات العامة كانت فعالة للغاية في الحد من انتقال الفيروس".



وأُجريت الدراسة على أكثر من 120 ألف متطوع، وقال وزير الصحة مات هانكوك إنها أظهرت أن الحكومة اتخذت "الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب".

