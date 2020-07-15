إثيوبيا: اتفقنا على بعض النقاط وعملية ملء السد تجرى الآن

قال وزير الرى الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب، وفقًا لتصريحات نقلها موقع سكاي نيوز عربية

وأضاف «بيكيلي»، أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلًا: «إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط».

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.