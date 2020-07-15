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بعد إصابته بجلطة.. آخر تطورات حالة مكرم محمد أحمد

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كشفت الإعلامية أمنية مكرم، نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أخر التطورات الصحية لوالدها ،قائلة:”والدي  أصيب بجلطة وهو الآن داخل العناية المركزة”.

وأضافت “مكرم”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى، أن كان بالساحل لقضاء وقت معنا و عاني من مشاكل في يده ثم تفاجئنا بمرضه الشديد”.

ووجهت “مكرم”الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع قائلة :” بشكر سيادة الرئيس السيسي ووزير الدفاع على اهتمامهما بالحالة الصحية لوالدي”


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