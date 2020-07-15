» مجلس الوزراء يخصص مبلغ مالي لـ"الشيال الكفيف"

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، اليوم الإربعاء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم نشرها وتداولها على نطاقٍ واسعًا بعدد من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا المختلفة، إثر رصدها من جانب أحد فرق العمل المكلفة بالمنظومة، عن المحنة التي يعيشها المواطن الكفيف أيمن سعد عبدالحميد محمد، والذي يعمل «شيالًا» ويتخذ من ابنه دليلا له أثناء أداء عمله باليومية في أعمال البناء.

حيث عرض موضوع الشكوى على المسئولين المعنيين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالجيزة، وفقًا التوجيهات المستديمة لـ«نفين القباج»، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية.

وعلى الفور توجه فريق العمل المكلّف، إلى محل سكن «الشيال الكفيف»، ولم يكن متواجدًا به، حيث ذهب إلى عمله، حيث تم بحث الحالة الاجتماعية مع أسرته المتكونه من الزوجة وثلاثة أبناء.

وبعد بحث المتخصصين والمسئولين بالإدارة الاجتماعية بمنطقة العمرانية، دراسة الشكوى تبين من محل سكن المواطن من صحة الاستغاثة الواردة، علمًا بأن المواطن يتقاضى معاشًا تأمينيًا بقيمة 1200 جنيه شهريًا.

وفورًا تم اعتماد مبلغ قدره «500 جنيه» كمساعدة عاجلة لهذا المواطن من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لمدة 6 أشهر.

وجار حاليًا التنسيق من خلال المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مع جمعية الأورمان لتقديم دعم شهري للمواطن.