أول تحرك حكومي تجاه مصابي حادث طريق الإسماعيلية

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كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب، أمس، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، كما طالب ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء محمود شعراوى أشار إلى أن عدد القرى التى شملتها المرحلة الاولى من مبادرة «حياة كريمة» داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلاً عن 12 مشروعاً لرفع كفاءة الإنارة العامة، هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.


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