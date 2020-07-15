التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول كينيث ماكينزى ، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً.

وناقش الفريق أول محمد زكى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً البلدين.

كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والإستقرار فى المنطقة كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين القوات المسلحة فى كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجال العسكرى .

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وفى سياق متصل إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكينزى ، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.