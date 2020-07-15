  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:54 م
Advertisements
بحث متقدم
إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

رهف القنون

تداول صور جريئة لـ"رهف القنون" بـ"البكيني"

النيل

الري السودانية: تراجع منسوب مياه نهر النيل

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

رد مصري حاسم على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

السعودية

معاقبة 6 شخصيات بارزة في السعودية

سد النهضة

تراجع إثيوبي.. أديس أبابا تنفي بدء ملء سد النهضة

مدبولى

تحرك حكومي عاجل بشأن "الشيال" الكفيف

سد النهضة

إثيوبيا: اتفقنا على بعض النقاط وعملية ملء السد تجرى الآن

السعودية-كورونا

دراسة بريطانية: العزل العام أدى إلى تقليل الإصابة بكورونا أكثر مما يُعتقد

بالصور.. سمكة بأسنان بشرية تصيب مشاهديها بالصدمة

آخر الأخبار

سمكة بأسنان بشرية
سمكة بأسنان بشرية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة

أثارت سمكة من نوع الزناد، ضجة على الإنترنت بأسنانها التي تشبه أسنان الأسنان والتي تستخدمها لمحاربة قنافذ البحر وسرطان البحر، إلى درجة أنها يمكن أن تثقب بدلات الغوص.

وقالت صحيفة (Rakyat Post) الماليزية، إن السمكة التي أصابت بالملايين بالحيرة شائعة الانتشار في جميع أنحاء ماليزيا. وهي من أنواع السمك التي تنتمي إلى عائلة (Balistidae) المعروفة "بسلوكها السيئ".

ووفقًا لمجلة "ناشونال جيوجرافيك"، فإن هذه الأسماك "تستخدم أسنانها القوية والفكين القويين لمحاربة قنافذ البحر وسرطان البحر، لكن عضتها يمكن أن تخرق بدلات الغوص".



وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها اصطياد سمكة، يبدو أنها تحمل أسنانًا بشرية. أخرى في عام 2014، اصطاد الصياد الروسي ألكس كوروبوف (50 عامًا)، سمكة مرعبة ذات أسنان مثل الإنسان.
والتقط ألكس، من مدينة أرخانجيلسك في منطقة أرخانجيلسك شمال غرب روسيا، من أغرب الأسماك في العالم خلال رحلة صيد على نهر دفينا الشمالي.

واعتقد أنه كان سمك "دنيس"، لكن عندما اقترب منه رأى أن لديه فمًا ممتلئًا بما يشبه أسنان الإنسان. 

وقال: "لقد ماتت بالفعل ولكن عندما التقطتها وشممتها، كانت طازجة. فتحت بعد ذلك خياشيمها التي كانت جميلة وحمراء لكني لاحظت أن الفم لم يكن مناسبًا للدنيس وعندما فتحته، كان هناك في الداخل الكثير من أسنان الإنسان".

ثم سارع إلى الحانة المحلية ليريه لأصدقائه السمكة الغامضة. قال صديقه أنطون إيفيموف (60 عامًا): "نحن نعلم أن أليكس يمكنه أن يروي بعض القصص الطويلة ولكن عندما دخل وقال إن لديه سمكة بأسنان بشرية ظننا أنه سيشرب بالتأكيد". 

واستدرك: "ولكن بعد ذلك أخرجها وصدمنا تمامًا. لم يشاهد أي منا أي شيء من هذا القبيل في حياتنا، لقد كان الأمر غريبًا جدًا".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ممارسة «العلاقة الحميمية» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل من الوفاة المبكرة
» العثور على جثة داخل كيس بلاستيكي فوق مطعم ماكدونالدز بنيويورك
» إصابة حاكم ولاية أمريكية بكورونا
» مفاجأة.. «جيزلين ماكسويل» متزوجة سرًا وترفض الكشف عن اسم زوجها
» زوج «كيم كارداشيان» ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية
» بالصور.. سمكة بأسنان بشرية تصيب مشاهديها بالصدمة
» تفاصيل صادمة.. اتهم فنان عالمي بالاعتداء على عارضة أزياء
» روان بن حسين تعلن إصابتها بفيروس جنسي خطير
» مجلس الوزراء يخصص مبلغ مالي لـ"الشيال الكفيف"
» قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بتكوين جماعة إرهابية
» قطر: 450 إصابة ووفاة واحدة آخر 24 ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية