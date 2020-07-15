» بالصور.. سمكة بأسنان بشرية تصيب مشاهديها بالصدمة

أثارت سمكة من نوع الزناد، ضجة على الإنترنت بأسنانها التي تشبه أسنان الأسنان والتي تستخدمها لمحاربة قنافذ البحر وسرطان البحر، إلى درجة أنها يمكن أن تثقب بدلات الغوص.
وقالت صحيفة (Rakyat Post) الماليزية، إن السمكة التي أصابت بالملايين بالحيرة شائعة الانتشار في جميع أنحاء ماليزيا. وهي من أنواع السمك التي تنتمي إلى عائلة (Balistidae) المعروفة "بسلوكها السيئ".
ووفقًا لمجلة "ناشونال جيوجرافيك"، فإن هذه الأسماك "تستخدم أسنانها القوية والفكين القويين لمحاربة قنافذ البحر وسرطان البحر، لكن عضتها يمكن أن تخرق بدلات الغوص".
وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها اصطياد سمكة، يبدو أنها تحمل أسنانًا بشرية. أخرى في عام 2014، اصطاد الصياد الروسي ألكس كوروبوف (50 عامًا)، سمكة مرعبة ذات أسنان مثل الإنسان.
والتقط ألكس، من مدينة أرخانجيلسك في منطقة أرخانجيلسك شمال غرب روسيا، من أغرب الأسماك في العالم خلال رحلة صيد على نهر دفينا الشمالي.
واعتقد أنه كان سمك "دنيس"، لكن عندما اقترب منه رأى أن لديه فمًا ممتلئًا بما يشبه أسنان الإنسان.
وقال: "لقد ماتت بالفعل ولكن عندما التقطتها وشممتها، كانت طازجة. فتحت بعد ذلك خياشيمها التي كانت جميلة وحمراء لكني لاحظت أن الفم لم يكن مناسبًا للدنيس وعندما فتحته، كان هناك في الداخل الكثير من أسنان الإنسان".
ثم سارع إلى الحانة المحلية ليريه لأصدقائه السمكة الغامضة. قال صديقه أنطون إيفيموف (60 عامًا): "نحن نعلم أن أليكس يمكنه أن يروي بعض القصص الطويلة ولكن عندما دخل وقال إن لديه سمكة بأسنان بشرية ظننا أنه سيشرب بالتأكيد".
واستدرك: "ولكن بعد ذلك أخرجها وصدمنا تمامًا. لم يشاهد أي منا أي شيء من هذا القبيل في حياتنا، لقد كان الأمر غريبًا جدًا".