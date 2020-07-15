تراجع إثيوبي.. أديس أبابا تنفي بدء ملء سد النهضة

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نفى وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي تقارير أفادت بأن حكومة بلاده بدأت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن بيكيلي قوله في مقابلة تلفزيونية إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، وتأكيده أن "بناء السد وتعبئته بالمياه ينجزان في نفس الوقت".

وأوضح بيكيلي بحسب أسوشيتد برس أن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر كمية الأمطار الغزيرة، وأن التدفق الداخل للسد يفوق التدفق الخارج.

وكان الاتحاد الإفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت 11 جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي الذي تكلف بناؤه 4 مليارات دولار.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، لكن في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه من النيل.

ويبنى السد على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

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