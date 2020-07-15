» العثور على جثة داخل كيس بلاستيكي فوق مطعم ماكدونالدز بنيويورك

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا
طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا
تداول صور جريئة لـ"رهف القنون" بـ"البكيني"
الري السودانية: تراجع منسوب مياه نهر النيل
رد مصري حاسم على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة
معاقبة 6 شخصيات بارزة في السعودية
تراجع إثيوبي.. أديس أبابا تنفي بدء ملء سد النهضة
تحرك حكومي عاجل بشأن "الشيال" الكفيف
إثيوبيا: اتفقنا على بعض النقاط وعملية ملء السد تجرى الآن
دراسة بريطانية: العزل العام أدى إلى تقليل الإصابة بكورونا أكثر مما يُعتقد
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