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ممارسة «العلاقة الحميمية» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل من الوفاة المبكرة

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ممارسة «العلاقة الحميمية» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل من الوفاة المبكرة
ممارسة «العلاقة الحميمية» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل من الوفاة المبكرة

فتحي مجدي

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كشفت دراسة حديثة أن ممارسة العلاقة الحميمية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يؤدي إلى تراجع احتمالات الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وحتى الأمراض الأخرى.

وتوصلت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة واشنطن على 15 ألفًا و269 شخصًا متوسط أعمارهم 39 عن حياتهم الجنسية, على مدار 11 عامًا، أن حوالي 72 في المائة مارسوا العلاقة الحميمية مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما قال 36 في المائمة إنهم مارسوا العلاقة مرات عدة خلال الأسبوع.


وعلى مدار الدراسة، توفي 228 شخصًا، بينهم 29 مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية و62 مصابًا بالسرطان.


ووجد الباحثون أنه كلما زاد ممارسة العلاقة الحميمية للشخص، انخفض خطر الموت لديه. 


إذ ثبت أن الذين كانوا يمارسون العلاقة أسبوعيًا 49 في المائة كانت احتمالات وفاتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 21 في المائة، ومن السرطان بنسبة 69 في المائة، وأي أسباب أخرى بنسبة 48 في المائة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.


إذ أنه خلال ممارسة العلاقة الحميمية يتم إطلاق مواد كيميائية جيدة تعزز الصحة العقلية وتعزز "الخلايا القاتلة الطبيعية". وتقلل هذه الخلايا من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، بالإضافة إلى أنها تمنع إصابة الرئتين وتحسن الحالات الأخرى.

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