عبدالرحمن أبو زهرة يقرر الاعتزال: "حرام اللى بيحصل لي دا"

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عبدالرحمن أبوزهرة
عبدالرحمن أبوزهرة

محمد فضل- متابعات

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فنان

حالة نفسية

اعتزال

عبدالرحمن أبو زهرة

يعيش الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حالة نفسية صعبة بسبب قلة الأعمال التي تعرض عليه رقم تاريخه الفني، الأمر الذي دفعه إلى إعلان تفكيره في اعتزال الفن.

وتابع، حسب "اليوم السابع": "بعد خدمة 60 عاما في الفن بفكر أعتزل"، مشيرا إلى أن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا قد جاؤوا إلى الحياة عندما كان في أوج شهرته الفنية.

وطالب الفنان الكبير صناع المحتوى الفني ببطولة عمل كوميدي وهيكسر بيه الدنيا على حسب قوله، متحديا صناع المحتوى الكوميدي في تقديم عملا يضاهى المسلسل الذى يقدمه، إيمانا بموهبته وعطائه طوال تلك سنوات.

وأضح أبو زهرة أنه "يعاني من قلة العمل، وأن الأدوار التى تعرض عليه كل ثلاثة أو أربعة أعوام تكون ضيف شرف، وهو ما لا يتماشى مع تاريخه الفنى، مطالبا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ60 عاما، وأنه يمتلك 27 درعا وجائزة حصل عليها من وزراء مصر على مدار تاريخه”، مضيفا: "مش حرام اللى بيحصل لي دا؟".


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