رد أمريكي غير متوقع بشأن "آيا صوفيا"

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كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن موقف غير متوقع حيال قرار تركيا بشأن تحويل معلم آيا صوفيا الشهير إلى مسجد، حيث رفض التوضيح ما إذا كانت بلاده تدرس فرض عقوبات ردا على هذا الإجراء.

وقال "بومبيو  في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء،إن الولايات المتحدة تأسف لقرار تركيا تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد.

وتابع في إجابة منه عن سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنظر في فرض عقوبات على تركيا لهذا السبب: "إننا شعرنا بخيبة أمل، ونأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة التركية".

وامتنع بومبيو مع ذلك عن توضيح مسألة إمكانية فرض العقوبات، حيث صرح: "لا شيء أضيفه إلى هذا الموقف".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بإعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول من متحف إلى مسجد وفتحه أمام العبادة اعتبارا من 24 يوليو.

ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من عدة دول ومنظمات من بينها اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"اليونسكو" وبعض الدول العربية خاصة الإمارات ومصر.

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