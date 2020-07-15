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بالصور.. يحتفل بيوم زفافه في يوم وفاة والده

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صور.. يحتفل بيوم زفافه في يوم وفاة والده!
صور.. يحتفل بيوم زفافه في يوم وفاة والده!

فتحي مجدي

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في مفارقة غير مسبوقة، قرر عروسان في إندونيسيا، الاحتفال بزفاهما في يوم تشييع جنازة والد العريس الذي توفي متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأفادت تقارير محلية أن العروسين لم يرغبا في أن يفوت والد العريس المتوفى مؤخرًا الاحتفال معهما، إذ يعتقدان أن احتفالهما بزفافهما يوم وفاته فرصة لمباركة عرسهما.

وفي التفاصيل، فقد نظم العروسان الاحتفال بزفافهما مع جنازة الرجل في مدينة ساماريندا، في مقاطعة شرق كاليمانتان الإندونيسية يوم السبت الماضي.

وكان الزفاف مؤجلاً في البداية بسبب جائحة (كوفيد – 19)، لكنهما قررا المضي قدمًا عندما توفي الأب بنوبة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة.

وتظهر الصور من حفل الزفاف العروس والعريس وهما ينخرطان في البكاء حيث قالوا وداعهم النهائي لرجل الأسرة.

وأراد العريس أن يتزامن حفل الزفاف مع جنازة والده حتى تظل روحه حاضرة في حفل الزفاف، لأنه كان يريد دائمًا من والده أن يراه يتزوج ويعطي بركته.

وفي إندونيسيا، تعتبر الجنازات من الطقوس الهامة، وغالبًا ما تقام على مدى عدة أيام. ولا يعتبر الشخص ميتًا حتى الجنازة النهائية.

 وقال رومادوني: "على الرغم من وفاة أبي ، ما زلت أعتقد أن روحه هنا في هذه الغرفة لمباركة الاحتفال الميمون. على الرغم من أنه روحه فقط، أنا واثق من أن أبي كان لا يزال موجودًا وقادرًا على رؤيتي أتزوج عروسي".

وقال مدير الشؤون الدينية المحلية محمد أرجا راديتيا: "لطالما كان رومادوني يريد أن يشهد والده الزواج، ولهذا السبب قرر الزوجان الزواج في نفس يوم وفاة الأب".





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