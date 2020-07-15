» الكويت.. صور زميلته في العمل وعندما اكتشفت الأمر كانت الصدمة

15 يوليه 2020 - 09:30 م

احتجزت السلطات الأمنية في الكويت، موظف وافد على ذمة قضية إساءة استعمال الهاتف، بعدما اتهمته زميلته التي تعمل أمينة سر بتصويرها، كما قُيدت ضده عقوبة إدارية، لعدم احترامه سرايا النيابة، عقب قيامه بكسر الهاتف الذي يخصه.

وحسب صحيفة «الراي» أن أمينة السر، وعقب اكتشافها لما قام به زميلها الوافد، سارعت إلى إبلاغ مدير النيابة، فقام باستدعائه أمام مجموعة من وكلاء النيابة، وتحدث معه في ما حصل، إلا أن المتهم أنكر، وأفاد بأن ما حصل مجرد سوء تفاهم وخلافات في العمل بينه وبين زميلته، لكنّ مدير النيابة طلب منه إخراج هاتفه للوقوف على الحقيقة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الموظف، قابل طلب المدير بالإمساك بهاتفه وإلقائه على الأرض، ما أدى إلى كسره وإتلافه، وردّ: «ما عندي شيء»!

وتابع المصدر أن مدير النيابة رفع تقريراً بالواقعة إلى الجهات الأمنية، وأحال بموجبها الموظف إلى المخفر، وأمر بتجميع الهاتف وتفريغ محتواه للتأكد من صحة اتهام أمينة السر له، مشيراً إلى أنه سجلت ضده قضية إساءة استعمال هاتف احتجز على ذمتها، كما وقعت بحقه عقوبة إدارية، لعدم احترامه سرايا النيابة.