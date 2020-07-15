  • الأربعاء 15 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:15 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

أسعار متباينة للدولار في ختام تعاملات الأربعاء

صورة

العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية عاجلة

صادم.. وفاة راقص باليه روسي ضربته صاعقة أثناء توجهه إلى منزل خطيبته

صادم.. وفاة راقص باليه روسي ضربته صاعقة أثناء توجهه إلى منزل خطيبته

آيا صوفيا

رد أمريكي غير متوقع بشأن "آيا صوفيا"

نشأت الديهي: الصيف الحالي انتخابي وسوق عكاظ سياسي

"الديهي" عن سد النهضة: "لهذا السبب.. اطمئنوا"

عبدالرحمن أبوزهرة

عبدالرحمن أبو زهرة يقرر الاعتزال: "حرام اللى بيحصل لي دا"

السجن 27 عامًا لزوجين عذبا ابنهما بالماء المغلي حتى الموت

السجن 27 عامًا لزوجين عذبا ابنهما بالماء المغلي حتى الموت

مدينة الإنتاج

أول صور لـ"الرجل الأخضر" مقتحم مدينة الإنتاج قبل قتله

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

إصابة أول حاكم أمريكي بفيروس كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

طاقة نور.. لقاحا «أكسفورد» و«موديرنا» يحرزان تقدمًا في علاج كورونا

فيديو مرعب.. مواجهة صادمة بين رجل وتمساح في قلب النهر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

8 قتلى في تصادم بين طائرتين في الولايات المتحدة‎

#

كتيبة إعدام.. 3 مسلحين يمطرون شابًا بالرصاص (فيديو)

#

نهاية صادمة لشاب تحرش بسيدة في الشارع (فيديو)

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور


أظهر مقطع فيديو، لحظات من الرعب عاشها رجل من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، بعد أن تفاجأ بتمساح يظهر له بشكل مفاجئ.

وكان بيتر جويس، وهو لاعب تجديف ذي خبرة يستقل قارب "الكاياك" داخل نهر واكامو في الأسبوع الماضي، عندما واجه تمساح وجهًا لوجه.

وقال جويس لقناة (WECT News): "اعتقدت أنني سمعت قفزة سمكية على يساري، تبين أنها ليست سمكة. على بعد حوالي 3 أقدام من القارب اكتشفت رأس التمساح وكان ذلك، لم يكن لدي وقت للرد".

وفي غمضة عين، هاجم التمساح القارب وقلبه، مما أسقط بعضًا من جسده في الماء. 

وقال جويس: "كان ذهني يلعب دور اللحاق بالركب في تلك المرحلة. بشكل أساسي، عندما اكتشفت رأس التمساح نحو الواجهة الأمامية للقارب، كان الأمر مجرد حالة صدمة. بمجرد أن ضرب القارب، ذهبت: "ماذا حدث للتو؟".

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا يثبتها جويس على صدره، وهو مغمور بالكامل تحت الماء قبل أن يمسك بفرع شجرة من أجل أن يخرج من المياه الخطرة.



وتابع: "إذا ضربني ولم يكن هناك شيء أُمسك به إلى يميني، كنت سأنقلب، وكان يُمكن أن يزداد الوضع سوءًا".

بعد أن أصلح جويس الزورق، لم يعاود التمساح الظهور وكان قادرًا على إكمال رحلته. 

يعتقد جويس ، الذي ذكر أنه شاهد التماسيح في الرحلات السابقة، أن التمساح يصبح عدوانيًا خلال موسم التزاوج الذي يستمر من يونيو حتى أوائل يوليو.

وعلى الرغم من أنه يخطط لاستكشاف هذا الجزء من النهر مرة أخرى، إلا أنه بالتأكيد لن يفعل ذلك في هذا الوقت من العام.

يأتي الحادث بعد أقل من شهر من تمزق وجه أحد لاعبي فلوريدا الفريسبي من قبل التمساح أثناء محاولته استعادة قرص من البحيرة في منتزه لارجو.

ونقل ترافيس سبيتزر (40 عامًا) إلى المستشفى بجروح في يديه ووجهه، ولكن من المتوقع أن يتعافى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة
» فيديو مرعب.. مواجهة صادمة بين رجل وتمساح في قلب النهر
» سعودي يحاول اغتيال صديقه الكويتي في الشارع
» الكويت.. صور زميلته في العمل وعندما اكتشفت الأمر كانت الصدمة
» عماد أديب: لتكن حرب الضرورة مهما كان الثمن
» السودان يسجل انخفاضًا بمنسوب مياه النيل
» بالصور.. يحتفل بيوم زفافه في يوم وفاة والده
» إعلامي مصري: المشهد التونسي على صفيح ساخن
» الديهي: قادرون على حماية حدودنا بكافة الاتجاهات
» "الديهي" يوجه رسالة لـ"أعداء مصر"
» وفاة نجمة التواصل الاجتماعي الحامل في شهرها الثامن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية