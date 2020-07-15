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مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة

عرب وعالم

مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة
مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة

فتحي مجدي

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لقيت تولولوب أروتيل، أول امرأة تقود مروحية مقاتلة في نيجيريا، مصرعها الثلاثاء متأثرة بإصابات في منطقة الرأس نتيجة حادث سير في ولاية كادونا شمال غربي البلاد.

وقالت القوات الجوية النيجيرية في بيان مقتضب إن أروتيل، وهي في العشرينات من عمرها، ساهمت في الجهود المبذولة لتخليص المنطقة الشمالية الوسطى من الجماعات المسلحة من خلال مشاركتها في عدد من المهام القتالية.

ووصفت القوات الجوية حادث وفاتها بـ "المؤسف"، قائلة إن فترة خدمتها لنيجيريا كانت "قصيرة لكنها مؤثرة". وبدأت أورتيل خدمتها ضمن سلاح الجو النيجيري كضابطة في عام 2017.

وباعتبارها أول امرأة تطير بمروحية مقاتلة في نيجيريا، أصبحت شخصية معروفة في البلاد بعد أن اعترفت بها القوات الجوية الوطنية لشغفها بالقيام بدور اعتاد أن يقوم به الرجل.

وقال مساعده الرئيس محمدو بخاري إنه تلقى الأخبار "بألم عميق" وأرسل تعازيه لأسرتها وزملائها.

وأشار بخاري إلى أنه شهد مهارات أروتيل في تحليق بالطائرات الهليكوبتر القتالية وأثنى على مساهماتها في المعركة ضد الإرهاب وهجمات اللصوص المسلحة.

وجاء في البيان: "الرئيس يحيي شجاعة أروتيل في الميدان لحماية البلاد من هجوم اللصوص والإرهابيين،" مؤكدًا أنها "لن تمحى من الذاكرة، وسيظل يتذكر جهودها".

وتحارب نيجيريا، جماعة بوكو حرام منذ أكثر من عقد في شمال شرقي البلاد، حيث وقتل عشرات الآلاف وشرد الملايين في المنطقة.

كما انتشر قطاع الطرق المسلح في الولايات الشمالية وأحرقت القرى والمستوطنات الزراعية .

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